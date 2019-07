Telefonino al volante oltre confine? Piovono sanzioni

COMO - Ben 165 euro. È questa la sanzione prevista in Italia per l'utilizzo del telefonino alla guida. Una ventina, invece, sono i veicoli "pizzicati" dalla Polizia locale che sta effettuando controlli a tappeto nelle zone del centro di Como, in particolare in viale Varese, in viale Innocenzo e sul lungolago. Solo nella giornata di ieri.

E siccome già a decine sono i ticinesi (dal piede pesante) che hanno dovuto mettere mano al portafogli per gli autovelox piazzati poco dopo la dogana di Chiasso Brogeda, la prudenza è d'obbligo.

Soprattutto perché l’attività di controllo proseguirà anche nel fine settimana. Insomma, automobilista avvisato...