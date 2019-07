Poliziotto graziato dopo l’alcol test: due agenti nei guai

CROGLIO - Il Procuratore generale Andrea Pagani ha emanato due decreti di accusa - con rinvio a giudizio dinanzi a una Corte delle Assise Correzionali in caso di eventuali opposizioni - per favoreggiamento e abuso di autorità nei confronti di due agenti delle polizie intercomunali Malcantone Est e Malcantone Ovest.

I fatti in oggetto - comunica il Ministero pubblico - si riferiscono ad un controllo avvenuto il 26 ottobre dello scorso anno in territorio di Croglio. In quell'occasione, i due fermarono un agente della Polizia cantonale, in quel momento non in servizio e che si trovava alla guida di una vettura in abiti civili.

L'agente venne quindi sottoposto al test dell'etilometro che riscontrò un tasso alcolemico superiore al massimo consentito. I due agenti però decisero di chiudere un occhio, senza quindi predisporre l’avvio di alcun procedimento penale.