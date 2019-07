Scontro tra un camion e un'autocisterna sull'A9

GRANDATE (Como) - Traffico da bollino rosso in corrispondenza della dogana di Brogeda in direzione sud. Tra le cause forse anche l'incidente avvenuto questo pomeriggio sull'autostrada italiana, nel tratto di A9 tra Grandate e Fino Mornasco.

Un camion e un'autocisterna si sono scontrati. Fortunatamente quest'ultima era vuota.

I rispettivi autisti sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. La loro vita non sarebbe in pericolo.

Vigili del Fuoco