Esce da un posteggio e urta un furgone

MASSAGNO - Un incidente della circolazione è avvenuto oggi, verso mezzogiorno, in via Tesserete a Massagno. Secondo le prime informazioni - riferite da Rescue Media - una donna al volante di una Nissan (immatricolata in Ticino) stava uscendo da un posteggio per immettersi in via Trevano quando ha urtato lateralmente un furgone.

Non ci sarebbero feriti. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Lugano per recuperare i liquidi fuoriusciti dai veicoli, la Polizia Cantonale per i rilievi del caso e la Comunale per il disciplinamento del traffico.

Rescue Media