Il bosco brucia ancora, Kamov all'opera

LOSTALLO (GR) - L'elicottero Kamov è all'opera questa mattina per tentare di spegnere le fiamme che ardono da tre giorni nel bosco in zona Val de Drenola / Bec del Mut sotto il Piz della Molera in territorio di Lostallo (GR).

All'origine un fulmine durante il temporale che mercoledì sera ha colpito il bosco. Il vento di ieri ha alimentato le fiamme.

La zona è impervia e difficilmente raggiungibile a un’altitudine di 1’600 m.s.l.m.. Per questo non è possibile intervenire via terra.

© FVR / M. Franjo