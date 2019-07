Cade dalla bici e viene urtato da un'auto, ferito un 45enne

LUGANO - Un uomo è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto questa mattina, attorno alle 9, a Viganello.

Il 45enne italiano domiciliato nel Luganese - come riferisce la polizia cantonale - circolava in sella alla bicicletta lungo via Pedemonte, nella direzione opposta a quella consentita in quel tratto di strada. Per cause che spetterà all'inchiesta stabilire, l'uomo ha perso il controllo ed è caduto a terra, scontrandosi con un veicolo. L'auto - guidata da un 42enne eritreo residente nel Luganese - era appena uscita da un parcheggio privato.

Sul posto oltre agli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della Città di Lugano, sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che hanno provveduto a trasportare il 45enne all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica, l'uomo ha riportato gravi ferite.