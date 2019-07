Sbanda e finisce nel giardino di una casa, intrappolato tra le lamiere

BELLINZONA - È rimasto intrappolato nel veicolo e per estrarlo si è reso necessario l'intervento dei pompieri con la pinza idraulica "Libervit". L'incidente si è verificato domenica mattina, poco prima delle 6:00, in via Motta a Bellinzona.

L'uomo, stando alle prime informazioni raccolte, circolava a bordo di una Mercedes immatricolata in Vallese quando, per motivi da stabilire, ha perso il controllo del veicolo, ha sbandato ed ha terminato la sua corsa nel giardino di una casa.

Dopo aver abbattuto siepi e ringhiera, l'auto si è fermata contro l'abitazione. Sui posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona che hanno richiesto l'intervento dei pompieri. Questi ultimi hanno provveduto a estrarre il ferito e consegnarlo al personale sanitario.

Le sue condizioni non sono note ma, apparentemente, la sua vita non sarebbe in pericolo. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Cantonale per i rilievi d rito in collaborazione con la Comunale.

Rescue Media