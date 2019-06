Arrestato il finto "enfant prodige" della finanza

LUGANO/LA SPEZIA - Si spacciava con un "enfant prodige" della finanza, ora per Alex Fodde è arrivata la resa dei conti.

Il 28enne italo-svizzero - attivo anche in Ticino - è stato arrestato dai militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di finanza attraverso un decreto emesso dalla Procura della Repubblica di La Spezia e convalidato dal Tribunale di Como su segnalazione della Consob relativa a operazioni di abusivismo finanziario.

La sua strategia consisteva nel promettere ai risparmiatori possibilità speculative a rischio zero e con ingenti guadagni. La sua garanzia era spacciarsi per l’amministratore di un importante fondo di investimenti svizzero. Per supportare questa tesi aveva pagato la pubblicazione di falsi articoli che raccontavano delle sue gesta in ambito finanziario. Inoltre millantava un tenore di vita fuori dalla sua vera portata.

Come riporta l’agenzia Ansa nel giro di poco più di tre anni, il sedicente broker è riuscito a raccogliere dagli ignari risparmiatori truffati almeno 3,5 milioni di euro, in gran parte poi dissipati, effettuando ingenti spese personali, puntate al Casinò, noleggi di auto di lusso, soggiorni presso costose catene alberghiere, cene in ristoranti stellati, acquisti di gioielli e costose serate presso famosi locali notturni della Versilia.

Le sue zone di azione era il Nord Italia - Liguria, Emilia Romagna, Veneto e Lombardia - il Principato di Monaco e la Svizzera, in particolar modo il Ticino, che conosce bene dato che, come riporta la Rsi, vi ha passato parte della sua adolescenza.

Le accuse nei suoi confronti sono truffa aggravata, abusiva attività finanziaria e autoriciclaggio.