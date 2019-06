Eroe per un giorno: salva un 70enne dalle acque

GAMBAROGNO – Eroe per un giorno. Il protagonista della vicenda è Tito Balestra, giovane gambarognese, pronto a salvare dalle acque del Verbano un 70enne in grosse difficoltà. L'uomo stava praticando stand up paddle, quando è scivolato in acqua. Preso dal panico, non è riuscito a raggiungere la riva a nuoto. Tentando di risalire sulla sua tavola, si è messo così a gridare aiuto. L'episodio è accaduto a Gerra Gambarogno, attorno alle 12 di martedì.

In spiaggia, in quel momento, come riferito dal blog "La Voce del Gambarogno", c'era proprio il giovane Tito. Diverse persone hanno assistito alla scena. E hanno visto il ragazzo, noto per la sua attività trascorsa negli scout locali, lanciarsi nelle acque del lago per correre in soccorso del 70enne.

A contribuire alla buona riuscita dell'operazione di salvataggio sono poi stati anche alcuni bagnanti a riva, nonché un'altra signora che praticava la medesima disciplina dell'uomo soccorso. Il 70enne, nonostante la disavventura vissuta, si trova in buone condizioni di salute.