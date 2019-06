Scomparso in Italia, è ricoverato in un ospedale di Berna

LUGANO - Le coincidenze sono apparse da subito troppe. L'Harley nera, il giorno e l'orario di un incidente verificatosi domenica, attorno alle 15.30, sul Passo della Novena, combaciavano alla perfezione con i dati forniti nell'identikit di V.E., l'italiano scomparso dalla Provincia di Asti.

Una telefonata in polizia ed ecco che l'intricata vicenda si risolve: il 50enne è in effetti uno dei protagonisti del frontale tra due motociclette di cui ha riferito ieri la stessa polizia vallesana in un comunicato stampa.

Di lui non si avevano più notizie da domenica, quando aveva lasciato la sua abitazione per fare un giro in moto in Svizzera. Dopo essere transitato dal Ticino, l’uomo aveva deciso di recarsi in Vallese. Qui, appunto, è rimasto coinvolto in un terribile incidente con un centauro tedesco, in seguito al quale è stato elitrasportato d'urgenza all'Inselspital di Berna.

L'uomo si trova in coma farmacologico e domani la moglie lo raggiungerà nella capitale. Non è ancora chiaro per quale ragione la polizia vallesana prima e l'ospedale bernese poi non abbiano preso contatto con i parenti del centauro.