BRIONE VERZASCA - «Hanno sparato al nostro gatto con un fucile o una pistola ad aria compressa». La denuncia arriva da Brione Verzasca. Un piccolo comune dove «tutti si conoscono» e dove il micio da tre anni vive con la sua famiglia, domiciliata lì da ben 12 anni. «Nessuno pensava potesse accadere una cosa simile», ci racconta una nostra lettrice.

Il gatto era sparito venerdì 14 giugno. Lo hanno ritrovato la domenica, chiuso in un garage abbandonato. Il veterinario ha constatato la frattura dell'articolazione e dell'omero della zampa anteriore destra. Risultato: non potrà più camminare sulle quattro zampe. «Il medico ha trovato frammenti di piombo nella zampa», ci spiega ancora la ragazza, che allega la radiografia.

Il micio non è attualmente fuori pericolo. Ma la famiglia non ha sporto denuncia: «Sarebbe stata contro ignoti, noi non abbiamo sospetti. Ma abbiamo segnalato l'accaduto al comune di Brione Verzasca». L'accaduto è anche stato riferito in un post su Facebook, nella speranza che «giri la voce, affinché una cosa così non si ripeta».

Il timore, infatti, è che casi simili avvengano sempre più spesso anche alle nostre latitudini. «Incidente? Cattiveria? - si domanda la nostra lettrice, che nei prossimi giorni riceverà il referto del veterinario e lo trasmetterà alla redazione -. L'unica cosa certa è che è mancato il rispetto per gli animali».

Foto lettore Tio.ch/20 minuti