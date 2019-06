Auto svolta e urta una moto, un ferito

CUGNASCO - Un motociclista ferito. È il bilancio dell'incidente verificatosi questa mattina alle 11:45, sulla strada Cantonale a Cugnasco.

Stando alle prime informazioni raccolte il centauro, che circolava in direzione di Locarno a bordo di una moto immatricolata nel Canton Soletta, è entrato in collisione con un’auto che sopraggiungeva in senso opposto e si apprestava a svoltare in una strada laterale.

Inevitabile l’impatto che ha causato la caduta del motociclista. Sul posto sono giunti i soccorritori del SALVA che hanno prestato le prime cure al ferito. Sempre in base alle prime informazioni le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti necessari.

Rescue Media