Morto il centauro vittima di un frontale a Brione Verzasca

BRIONE VERZASCA - Non ce l'ha fatta il centauro vittima del grave incidente verificatosi questo pomeriggio, poco prima delle 15, a Brione Verzasca, in località Pianesc.

In base a una prima ricostruzione il motociclista 72enne, cittadino svizzero domiciliato nella regione, circolava in sella a un motoveicolo in direzione di Sonogno. Per cause che spetterà all'inchiesta di polizia stabilire, nell'affrontare una curva a destra ha perso il controllo del mezzo e ha urtato frontalmente un'auto guidata da una 63enne residente in Germania, che circolava in direzione opposta.

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Intercomunale del Piano, sono intervenuti i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (Salva) e della Rega. Nonostante i tentativi di rianimazione, il 72enne è deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, la strada è stata chiusa per diverse ore.

Rescue Media