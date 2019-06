Cambia corsia mentre arriva il camion. Incidente e disagi sull'A2

BELLINZONA - Un cambio di corsia improvviso, quindi l'urto contro un camion. È questa, sommariamente, la dinamica dell'incidente verificatosi attorno alle 11 sull'A2, all'altezza di Bellinzona nord, in direzione sud.

Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà appurare un'auto che procedeva a destra ha effettuato un cambio di corsia proprio mentre arrivava un camion (immatricolato in Polonia). Il mezzo pesante non è riuscito ad evitare il veicolo che è stato così travolto e trascinato per alcuni metri.

Al momento non è dato sapere se vi siano feriti. Sul posto la polizia per le indagini necessarie. La viabilità ovviamente ne ha risentito. Si registrano infatti code tra il raccordo nord e quello sud di Bellinzona.

FVR / M. Franjo