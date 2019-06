Incidente nel San Gottardo, galleria chiusa

AIROLO - Le informazioni sono al momento frammentarie, ma un incidente ha portato alla chiusura della galleria del S. Gottardo, questa mattina, poco prima delle 8.

Indipendentemente dall'incidente si registravano già code a nord, tra Wassen e Göschenen e a sud, tra Biasca e l'area d'attesa (in quest'ultimo caso per dei camion in colonna sulla corsia di emergenza).

La chiusura del tunnel, di conseguenza, non fa che peggiorare la situazione. Per queste ragioni si prevedono disagi la cui durata al momento non è stimabile.