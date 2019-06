Ripulivano le auto in dogana, denunciati due ladri "hi-tech"

PONTE CHIASSO - Ripulivano le auto parcheggiate al Punto Grill del valico autostradale di Chiasso Brogeda. E per farlo non usavano né di un piede di porco, né sfondavano un finistrino. Alla coppia di ladri, decisamente hi-tech, bastava un disturbatore di frequenze e il gioco era fatto.

I due aspettavano che il proprietario si allontanasse dalla vettura per entrare in azione. Con un apposito apparecchio chiamato "jammer", disturbavano le frequenze inibendo il funzionamento del telecomando. I proprietari pensavano di aver chiuso le portiere, che in realtà rimanevano aperte e quindi facili da saccheggiare.

La coppia di ladri, un 39enne cittadino italiano e un coetaneo kosovaro, non l'ha però fatta franca. Come riferisce QuiComo, gli agenti della polizia di Frontiera di Como/Ponte Chiasso hanno intuito che qualcosa non andava e hanno deciso di intervenire.

Alla vista dei poliziotti i due hanno provato ad allontanarsi, ma sono stati controllati ed accompagnati presso gli Uffici della Frontiera. A bordo della loro utilitaria è stato rinvenuto un coltello a serramanico e l'apparecchio jammer, utilizzato anche per l’inibizione dei sistemi antifurto ed antitaccheggio.

Entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati denunciati per il possesso di armi ed oggetti atti ad offendere e per possesso di chiavi alterate o grimaldelli.