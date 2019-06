Auto contro un monopattino, ferito un 18enne

LOCARNO - Questa mattina, poco prima delle 8, un 18enne in monopattino è stato colpito da un'auto in via Simen a Locarno.

Al volante del veicolo - come riferisce la polizia cantonale - c'era una una 40enne portoghese domiciliata nel Locarnese. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, vi è stata la collisione tra la vettura e il 18enne, cittadino svizzero domiciliato nella regione, che da via San Jorio si è immesso in via Simen su un monopattino.

Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale e, in supporto, della polizia della città di Locarno. I soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA) dopo aver prestato le prime cure al giovane lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale.

Stando a una prima valutazione medica, il 18enne non ha riportato gravi ferite.