«Anche la mia auto è stata colpita»

PONTE TRESA - Anche Ponte Tresa (assieme Montano Lucino), è stata teatro di vandalismi contro automobili ticinesi.

A farne le spese, domenica, è stato un pizzaiolo di Lugano. «Ho posteggiato l'auto in un parcheggio a pagamento. Ci siamo allontanati per alcune ore. Al nostro ritorno la sorpresa».

Il lunotto posteriore del veicolo era sfondato: «E non può essere stato un incidente - assicura lo sventurato proprietario -. Al mio arrivo ho trovato due buchi nel vetro, uno a destra e uno a sinistra».

L'intenzione sembra essere stata proprio quella di danneggiare l'auto. «Non hanno rubato nulla. Un vero e proprio sfregio».

Oltre al danno, poi, anche la beffa: «Ironia della sorte non ci è stato possibile nemmeno sporgere denuncia. Ci siamo recati in due caserme differenti. Ma i Carabinieri non hanno potuto raccogliere le nostre dichiarazioni in quanto era assente l'ufficiale, in entrambe i casi impegnato nei seggi elettorali». Insomma, il luganese ha dovuto fare rientro a casa con un pugno di mosche... e l'abitacolo pieno di vetri. «Mi toccherà ritornare in Italia nei prossimi giorni. Spero almeno che dalle telecamere di videosorveglianza si riesca a risalire all'autore del gesto».

lettore tio/20minuti