Rilasciato l'ex municipale, docente e allenatore accusato di pedofilia

CANOBBIO – Era finito in manette nel 2016 con pesanti accuse di pedofilia. Oggi si trova in stato di libertà, seppure provvisoria. L'uomo, un ex docente, allenatore di hockey e municipale di Canobbio, sarebbe stato scarcerato qualche giorno fa. La notizia, per ora, non trova conferme da parte delle autorità. Alcune persone, tuttavia, l'avrebbero visto personalmente.

Come è possibile che neanche due anni e mezzo dopo il suo arresto questo personaggio sia già libero? Alla base della sua particolare condizione ci sarebbe l'eccessivo dilatarsi dell'inchiesta. Legalmente, in attesa di un processo, l'uomo può godere di uno stato di libertà, seppure con le dovute limitazioni. I dettagli non sono, tuttavia, noti.

Nei confronti dell'uomo erano stati ipotizzati i reati di atti sessuali su fanciulli, atti sessuali con persone dipendenti e pornografia. L'inchiesta, intricata e probabilmente densa di contraddizioni, è coordinata dalla procuratrice pubblica Marisa Alfier.