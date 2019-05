Come nel far west: questioni amorose dietro ai vandalismi

GAMBAROGNO – Ci sarebbero questioni amorose dietro ai vandalismi che nelle scorse settimane si sono verificati nel Gambarogno e che hanno portato al fermo di due persone. Si tratta di un 35enne svizzero e di una coetanea italiana, entrambi residenti nel Bellinzonese. Sono sospettati di avere danneggiato almeno sei veicoli. E sul loro conto ora pendono accuse pesanti.

Obiettivo ben preciso – La coppia non avrebbe colpito a caso. I due avrebbero agito dapprima nei pressi della dogana di Dirinella (ma su suolo ticinese), poi nella frazione di Scaiano. Con un obiettivo ben preciso. Se la sarebbero presa, in particolare, con il ragazzo che, in passato, avrebbe avuto una relazione sentimentale con la donna. Colpendo anche i suoi famigliari. "Tuo nipote e tua figlia sono morti che camminano": questa la scritta, inquietante, che era apparsa sull'auto del nonno, a cui erano state tagliate le gomme.

Una sfilza di accuse – Sulla questione, già anticipata da Tio/ 20 Minuti nelle scorse settimane, era stata aperta un'inchiesta di polizia. Adesso la coppia dovrà rispondere delle accuse di danneggiamento, coazione, minaccia, ingiuria, calunnia e diffamazione. L'inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore generale Nicola Respini.

Ammonizioni selvagge – Ma perché si è arrivati a questa situazione? Forse il giovane, principale vittima dei vandalismi, non aveva accettato la rottura con la sua ex. Da qui, l'idea malsana della nuova coppia di ammonirlo in stile far west. È una delle ipotesi che più circolano nel Gambarogno. Per ora, tuttavia, non vi è alcuna conferma ufficiale su questa tesi.