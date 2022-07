Credit Suisse apre un salottino in Piazza della Riforma

Zona coworking - La creazione di una zona di coworking, munita di sei postazioni, completamente gratuita e rivolta a chiunque voglia usufruirne - non solo i clienti - è forse la principale novità di questa rinnovata Credit Suisse. La nuova area, ci dice Cotti Musio, «è pensata per studenti, per i professionisti che vogliono concludere un progetto e vogliono inviare messaggi e documenti ». Per prenotarsi, basta andare sul sito https://www.credit- suisse.com/ch/it/regional/ lugano-riforma.html, inserire il proprio nome e prenotare una delle postazioni per il giorno e l’orario desiderati. arrivare sul posto ed eseguire il check-in tramite codice qr, dopodiché sarà possibile lavorare in tutta tranquillità.