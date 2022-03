Contagi in discesa in Ticino, ma c'è un nuovo decesso

BELLINZONA - Altri 1'047 contagiati nelle ultime 24 ore in Ticino. Numeri in ribasso rispetto a quelli degli ultimi giorni: ieri erano stati 1'301, l'altro ieri 1'515. Si registra però un ulteriore decesso causato dal virus: un residente di casa anziani.

In ospedale - Nei nosocomi ticinesi i pazienti Covid ricoverati salgono, con cinque in più, a 93 in totale, di cui nove (più due) si trovano in cure intense. Durante la prima settimana di marzo, l'età media dei nuovi ospedalizzati affetti dal virus era di 63,1 anni. Tra i decessi, il più giovane aveva 52 anni e il più anziano 94.

Gli anziani - Nelle case di riposo si contano 20 nuovi positivi, un decesso legato alla malattia e sette guarigioni. Gli infetti salgono così a 110 in tutto, divisi in 19 diverse strutture. Lo comunica l'Associazione dei direttori delle Case per anziani della Svizzera Italiana (ADiCASI).

Il vaccino - Stando ai dati di martedì, il 72,2% della popolazione ticinese è ora completamente vaccinato. Il 45,8% ha ricevuto anche la dose di richiamo, percentuale che si eleva al 78,6% tra gli over65.



Tio/20minuti



