Negli ospedali ticinesi ci sono 78 pazienti Covid

BELLINZONA - Anche oggi in Ticino si segnalano meno di mille nuovi contagi da Covid: sono infatti 526 quelli accertati nelle ultime ventiquattro ore, come comunicato dalle autorità sanitarie cantonali. Purtroppo si conta anche un nuovo decesso. Le vittime della pandemia salgono così a quota 1'119.

Per quanto riguarda l'occupazione delle strutture sanitarie, in Ticino attualmente sono 78 i pazienti Covid (sei in meno rispetto a ieri, quando erano 84). Di questi, sette si trovano in cure intense (-1).

Quattordici nuovi positivi nelle case per anziani - Sono quattordici i nuovi contagi registrati nelle case per anziani del nostro cantone. I residenti positivi sono attualmente quaranta, in dieci strutture. Lo fa sapere l'Associazione dei direttori delle case per anziani della Svizzera italiana (ADICASI). Quattro residenti sono invece guariti.