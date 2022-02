Benvenuti a Tessin, ma in Pomerania

GAMBAROGNO/TESSIN - Dalla caserma dei pompieri di Tessin, tutto è a portata di mano. Il Municipio, la chiesa di Skt. Johannes distano poche decine di metri. Ma il Gambarogno è a quasi dodici ore di auto: un po' troppe per fermare sul nascere l'incendio che ha imperversato per giorni sopra l'Alpe di Neggia.

Il piccolo comune nel Land Meclemburgo-Pomerania Anteriore, all'estremo nord-est della Germania, è assurto all'onore delle cronache nostrane ieri sera: il Ticino ha scoperto di avere un lontano omonimo in modo piuttosto curioso, grazie a un equivoco emerso nelle indagini sulle cause del rogo del 29 gennaio.

I due giovani svizzero-tedeschi che hanno innescato l'incendio sul Monte Gambarogno, ha riferito la Rsi, avevano allertato i pompieri, sì: ma al posto dei vicini colleghi di Bellinzona o del Gambarogno, l'allarme è arrivato - complice una ricerca frettolosa su Google - ai "Feuerwehr" del "Tessin" sbagliato. Il comune nell'ex Ddr, appunto.



Gmaps

Il Tessin che non conoscevamo (almeno i più) è un tranquillo paesino di circa 4mila abitanti. Adagiato nella campagna di Rostock - porto e principale città del Meclemburgo - ha un clima piuttosto rigido. Il 29 gennaio le temperature massime erano di 4 gradi, l'umidità attorno al 79 per cento, e non si è registrato nessun incendio.

Con il Ticino la regione ha in comune l'abbondanza di laghi e di turisti germanofoni, che d'estate accorrono sulle coste del Baltico. E naturalmente il nome: Těšin nell'antica lingua locale (lo slavo polabo) significa "gioia" o "consolazione". Da una prima forma Tessyn (attestata nel 1253) il toponimo Tessin si è affermato dopo il 1400.

Le somiglianze finiscono qui. Il circondario di Tessin - che include 9 località per un totale di circa 6mila abitanti - per il resto è un comune distretto dell'ex Repubblica democratica, con territorio pianeggiante, un passato industriale (caseifici e zuccherifici risalenti al 1800) e un'agricoltura legata soprattutto alla barbabietola da zucchero. In epoca sovietica la marina popolare (Vloksmarine) vi costruì un bunker per il proprio quartier generale, in caso di guerra.

L'eco dell'incendio del Gambarogno non è arrivata fin qui. Anche se gli abitanti sembrano essere a conoscenza dell'omonimia. «Certo che sappiamo che c'è un cantone svizzero che si chiama Tessin» commenta a tio.ch/20minuti il municipale Bodo Kretschmer. «Non ci sono ancora mai stato, ma mai dire mai». Della chiamata ai pompieri partita dall'alpe di Neggia, invece, l'Amtsvorsteher non è venuto a conoscenza. I due giovani svizzerotedeschi sembra abbiano interrotto la telefonata subito dopo aver visto sopraggiungere sul posto i pompieri. Non erano i "Freiwillige Feuerwehr" di Tessin: ma l'importante è che, dopotutto, qualcuno sia intervenuto.

Feuerwehr Tessin