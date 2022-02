L'altra faccia del delivery, arriva Pegasus Ticino

LUGANO - Il settore è in piena espansione da anni, il Covid gli ha dato una decisa accelerata e nelle ultime settimane è finito più che mai sotto la luce dei riflettori. Parliamo del food delivery, la consegna a domicilio di cibo, che anche in Ticino - malgrado un territorio non sempre adatto a quest’attività - sta trovando sempre più terreno fertile.

Un servizio pensato per agevolare la vita delle persone, ma che non di rado non soddisfa appieno i bisogni dei collaboratori. Per sostenere i driver «vittime di sfruttamento», ad esempio, sono scesi in campo anche i sindacati, che in pochi giorni hanno raccolto oltre 2’000 firme denunciando le condizioni di lavoro offerte da Divoora ai propri dipendenti.

La concorrenza si allarga - Diatribe che stanno avendo un impatto anche sulla “concorrente” Pegasus Ticino. Le virgolette sono d’obbligo, in quanto si tratta a tutti gli effetti ancora di una start up: «Siamo partiti lo scorso primo dicembre, inizialmente unicamente nel Luganese. Ma puntiamo ad ampliarci in tutto il Ticino. Dapprima a Bellinzona, poi nelle altre zone», spiega il direttore Francesco Serratore. Di fatto, Divoora e Pegasus sono le uniche due realtà ticinesi, anche se sul nostro territorio operano pure Smood (attiva in tutta la Svizzera) e un paio d'imprese italiane.

Crescere con i ristoranti - Un’azienda giovane in tutto e per tutto, visto che Francesco Serratore ha solo 21 anni. Ma ha le idee chiare: «Ho deciso di proporre ai ristoranti quote più basse. Inoltre ho voluto togliere alcuni vincoli che di fatto, secondo me, bloccano la crescita al ristoratore, come l’esclusiva che impedisce di affidarsi a un altro servizio». A oggi Pegasus collabora con una trentina di ristoranti, un numero che negli ultimi giorni è in costante crescita: «Quando mostriamo le nostre condizioni, riusciamo a convincere appieno i vari ristoratori che accettano volentieri di lavorare con noi. La stessa cosa avviene con i fattorini, in molti ci hanno già contattato», assicura.

Obiettivo: occupare chi è disoccupato - Essendo in una fase embrionale - il sito internet ad esempio è tuttora in fase di elaborazione -, l’azienda non annovera ancora dei dipendenti nel vero senso della parola, ma unicamente dei collaboratori su chiamata (senza contratto). «Al momento io stesso mi occupo delle consegne. Ma l'obiettivo - precisa il responsabile di Pegasus - è assumere persone che attualmente si trovano in disoccupazione, se possibile anche a tempo pieno».

Insomma, chi vorrà gustarsi una cena pronta senza dover uscire di casa avrà un’opzione in più.