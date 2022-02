«Mettere il cittadino al centro delle Istituzioni»

SONDAGGIO Caricamento in corso ... Hai mai usufruito dei servizi del Cantone? Sì No Sei rimasto soddisfatto? Sì No In parte Non ho mai usufruito di alcun servizio Pensi che i servizi del Cantone vadano migliorati? Sì No Non so / altro [{"keyQ":"q_hsoai"},{"keyQ":"q_cczx5a"},{"keyQ":"q_0vga9q"}] Vota Risultati Hai mai usufruito dei servizi del Cantone? Sì 86% (262 voti) 86% No 14% (44 voti) 14% Sei rimasto soddisfatto? Sì 31% (95 voti) 31% No 19% (57 voti) 19% In parte 39% (119 voti) 39% Non ho mai usufruito di alcun servizio 11% (35 voti) 11% Pensi che i servizi del Cantone vadano migliorati? Sì 79% (242 voti) 79% No 7% (22 voti) 7% Non so / altro 14% (42 voti) 14% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1564296,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"1315029","title":"SONDAGGIO","questions":{"q_hsoai":{"a":{"a_0d1ycu":"Sì","a_ny3tle":"No"},"q":"Hai mai usufruito dei servizi del Cantone?","t":"0"},"q_cczx5a":{"a":{"a_0d1ycu":"Sì","a_pdxwg":"No","a_e6s48h":"In parte","a_ajtld":"Non ho mai usufruito di alcun servizio"},"q":"Sei rimasto soddisfatto?","t":"0"},"q_0vga9q":{"a":{"a_0d1ycu":"Sì","a_uine228":"No","a_j4hkah":"Non so / altro"},"q":"Pensi che i servizi del Cantone vadano migliorati?","t":"0"}}}

BELLINZONA - Tra gli assi strategici fissati dal Consiglio di Stato per la legislatura in corso c'è quello di migliorare le relazioni fra il cittadino e il Cantone. Il Dipartimento delle istituzioni ha quindi messo in atto diversi progetti che sono stati presentati nel dettaglio nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato il Direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi, l’Aggiunta al Segretario generale Monica Rivola e la Capo Sezione della popolazione Silvia Gada.

Le tre C - Consci che i ticinesi che si rivolgono alle istituzioni «non sono schiavi e sudditi, ma clienti», e che politici e funzionari siano «servitori del cittadino», occorre migliorare costantemente i servizi proposti. A simboleggiare tutto ciò, come ha illustrato il direttore del DI Norman Gobbi, sono state scelte tre C: il cittadino va messo al "Centro", in maniera "Cordiale" e all'insegna della "Correttezza" delle procedure. «È un lavoro che va fatto insieme, con continui feedback, perché la fiducia si costruisce assieme», ha aggiunto ancora Gobbi.

Senza organizzazione non c'è digitalizzazione - Ma in concreto come si fa? Agendo sia sulla digitalizzazione, sia sul servizio al cittadino "classico", tenendo conto dell'eterogeneità e delle esigenze diverse all'interno della popolazione e con alcuni progetti puntuali. Innanzitutto si andrà ad intervenire sulle misure organizzative e della digitalizzazione (che vanno a braccetto), in modo da evitare, ad esempio, un ammassamento di persone davanti agli sportelli quando si può evadere una pratica online. Ma si andrà anche incontro alle esigenze dei cittadini, offrendo la possibilità di spostare un appuntamento e pure estendendo gli orari degli sportelli.

Lo Stato dà del tu al cittadino - Vi sarà poi una maggior facilità di fruizione dei siti istituzionali, rendendo più agevoli le procedure e migliorando l'interazione. Il linguaggio delle procedure, talvolta complicato, verrà facilitato e l'interazione verrà agevolata con delle procedure guidate che accompagnino «passo a passo» il cittadino. Si eviteranno poi i formalismi passando dal lei al tu: «Anche in quest'ottica per avvicinare cittadini e istituzioni».

Eccellenza e miglioramento - Un altro progetto è quello denominato "Servizio eccellente", un protocollo standardizzato che consentirà gradualmente a tutti i servizi del Dipartimento delle istituzioni di implementare una modalità di approccio con il cittadino. In modo da migliorare il grado di soddisfazione del cittadino stesso nelle sue relazioni con gli uffici dipartimentali. E sempre con l'obiettivo di perfezionarsi, a partire da oggi, è stata attivata l’iniziativa “Miglioriamo insieme”, ossia quattro canali a cui si può scrivere al cantone: un modulo di contatto online, l’indirizzo e-mail di-insieme@ti.ch, il numero WhatsApp 079 595 65 00 e il tradizionale indirizzo postale.

Interazione con i cittadini - «Grazie a questa interattività – ha concluso Norman Gobbi – ci attendiamo di ricevere commenti critici e costruttivi, così da poter sempre migliorare e adattare le presentazioni dei nostri servizi ai bisogni sempre più complessi della popolazione». «La zona comfort è la morte di chi vuole migliorare», ha anche spiegato il consigliere di Stato durante la conferenza stampa. Proprio per questo da "comunicare al cittadino" si vuole ora "comunicare con il cittadino".