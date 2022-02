In Ticino calano i contagi

BELLINZONA - Calano ancora i contagi da Covid-19 in Ticino. Nelle ultime 24 ore l'ufficio del medico cantonale ha registrato 466 nuovi positivi, in calo rispetto agli 879 di domenica. Lunedì scorso, a titolo di paragone, erano stati 499.

Non si registrano per fortuna nuovi decessi, ma aumentano i pazienti in cure intense (11 in totale, ieri erano 10) e i ricoveri salgono a 163 (ieri erano 160). Sono 660 254 le dosi di vaccino somministrate - al 4 febbraio - per un totale del 71.7 per cento di popolazione protetta.

