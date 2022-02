Dietrofront: la Lingera e Nebiopoli si faranno

ROVEREDO - Dietrofront. Il carnevale di Roveredo Grigioni si farà. A confermarlo è Riccardo Viaro, membro del comitato della Lingera. La data da segnare è quella di sabato 12 febbraio (in caso di cattivo tempo il 19). «Visto il discreto evolversi della pandemia – spiega Viaro –, abbiamo voluto comunque marcare presenza. Con un evento che si terrà completamente all'aria aperta».

Una bella festa – L'appuntamento si svolgerà tra le 11 e le 20 sul tradizionale sedime della Lingera. «L'ingresso sarà gratuito. Per quanto riguarda la questione Covid, varrà la regola del 3G, potranno dunque entrare guariti, vaccinati e testati entro le 24 ore precedenti. Re Brenno Martignoni Polti aprirà le danze e in seguito ci sarà una maccheronata offerta a tutti. È previsto anche uno show delle guggen. Avremo musica su tutto l'arco della giornata col Trio Sanook, con dj ATJ Andrea Tritelli e dj Riki & Loris».

Il carnevale di tutti – Giochi, intrattenimento ma non solo. «Per gli anziani che si annunciano, sarà possibile ricevere il pranzo a domicilio. Vogliamo che il carnevale torni a essere di tutti». L'edizione 2022 sarà la numero 60 del prestigioso carnevale mesolcinese. «I grossi festeggiamenti li faremo l'anno prossimo. Ma era giusto fare qualcosa anche adesso».

A Chiasso si sogna ancora più in grande – Ovviamente viste le nuove disposizioni del Consiglio federale quello della Lingera non sarà l'unico carnevale a ripiegare su un piano B. Sono attese novità ad esempio dal Nebiopoli di Chiasso. «Sicuramente faremo qualcosa di simile alla Lingera – conferma Alessandro Gazzani, presidente del carnevale chiassese –, articolato su una sola giornata. Tutto è in fase di definizione. L'evento clou sarà sabato 26 febbraio dalle 11 a mezzanotte. Forse anche oltre. Non escludo che si possa andare magari su due giorni. Ne stiamo parlando. La manifestazione si svolgerà interamente all'aperto e col certificato 3G. L'idea che stiamo sviluppando in queste ore, qualora crollassero un po' di restrizioni, è quella di ragionare sul coinvolgimento dei bar di Chiasso per dare loro lavoro».

C'è un po' di amarezza – Gazzani non nasconde però una certa amarezza: «Ci sono aspetti: quello delle serate al chiuso e quello dei cortei. Il primo è un po' più promiscuo e rischioso per quanto riguarda gli assembramenti. Il corteo però si sa che si fanno sempre all'aperto. Siamo stati "costretti" ad annullare e ora che la situazione pandemica è migliorata abbiamo il rimpianto di non avere tenuto duro fino in fondo».

Che si fa altrove? Altri carnevali "minori" si stanno già organizzando. E gli altri big? Il Rabadan di Bellinzona e Or Penagin di Tesserete, almeno per il momento, non sembrano intenzionati a scendere in campo con una soluzione alternativa. Ivan Capoferri, presidente del Rabadan, ribadisce: «Noi in questo periodo non faremo nulla. Neanche qualcosa di piccolo. Al massimo faremo qualcosa più avanti, in primavera. Ne stiamo discutendo anche coi rappresentanti di altri carnevali della regione».