Il Ticino tra i cantoni con più multe per gli automobilisti senza vignetta autostradale

LUGANO - Ora non si può più aspettare: anche quest'anno è giunto il momento di cambiare la vignetta autostradale. Da oggi, martedì 1. febbraio, è pertanto obbligatorio essere in possesso del contrassegno 2022, stavolta di colore viola. Altrimenti si rischia una multa di duecento franchi.

Multe che non mancano: soltanto lo scorso anno, in Ticino nei confronti di chi non era in possesso della vignetta valida ne sono scattate 2'182. Erano invece 1'479 nel 2020, anno però caratterizzato da un ridotto flusso di traffico, in particolare estero, a causa della situazione pandemica e i periodi di lockdown, come sottolinea la polizia cantonale. Per numero di multe - ci fanno invece sapere dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), il Ticino è si piazza terzo, dopo Zurigo e Vaud.

A livello nazionale, le sanzioni per la mancata presenza del contrassegno autostradale sul veicolo sono state 16'832 nel 2020 (il dato complessivo per il 2021 non è ancora disponibile). Di queste, 3'476 sono state emesse direttamente dall'UDSC.

Una pellicola per trasferirlo da un'auto all'altra - Ogni anno le autorità hanno a che fare anche con utenti della strada che esibiscono una vignetta contraffatta o che tentano di utilizzarla per più veicoli (ricordiamo dunque che il contrassegno non è trasferibile). «Pochi sono dei veri falsi - ci dice ancora la polizia cantonale - per la maggior parte dei casi si tratta di vignette munite di pellicola per il trasferimento su un altro veicolo». Se nel 2020 sono stati accertati 84 casi, nel 2021 erano invece 37. Prima del 2018 se ne occupava il Ministero pubblico della Confederazione e in genere si riscontravano circa 70-80 casi all'anno.

Chi manipola o utilizza più volte il contrassegno autostradale rischia fino a tre anni di prigione, secondo la relativa legge del Codice penale.

In attesa della vignetta elettronica - Nel frattempo il 2022 dovrebbe essere l'ultimo anno in cui sarà necessario incollare la vignetta autostradale sul parabrezza delle nostre auto. Per il prossimo anno è infatti prevista l'introduzione del contrassegno elettronico, che sarà tra l'altro collegata a una targa e non a una vettura. Si ordinerà online ed è anche prevista la possibilità di sottoscrivere il rinnovo automatico.