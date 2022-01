Otto quarantene di classe e 24 nuovi positivi in casa anziani

LUGANO - La curva dei contagi sta rallentando? Dopo i 1312 contagi da Covid segnalati sabato e i 1221 di domenica, l'Ufficio del medico cantonale riferisce di nuovi 1222 positivi accertati in laboratorio nelle ultime 24 ore nel nostro cantone. Insomma, numeri leggermente più bassi a quelli a cui ci stavamo abituando nelle ultime settimane (arrivati a sfondare il tetto dei 2000 contagi al giorno).

In aumento, invece, il totale dei pazienti ricoverati per il virus, che sale a 176 (10 in più rispetto a ieri). Diminuiscono leggermente le persone in cure intense: 17 (ieri erano 19). Purtroppo, però, si registra una nuova vittima che porta a 1'077 il numero totale dei decessi dall'inizio della pandemia.



elaborazione tio/20minuti

Diverse le quarantene - Il Decs segnala inoltre 8 nuove quarantene di classe sulle 416 sezioni di scuola dell'infanzia. Per la precisione: una sezione presso la Scuola dell'infanzia di Riviera-Osogna (comunicata il 14.01.2022, termina il 18.01.2022), una sezione presso la Scuola dell'infanzia Riviera-Cresciano (comunicata il 14.01.2022, termina il 19.01.2022), una sezione presso la Scuola dell'infanzia di Porza (comunicata il 15.01.2022, termina il 19.01.2022), una sezione presso la Scuola dell'infanzia di Biasca sezione sud (comunicata il 16.01.2022, termina il 18.01.2022), tre sezioni presso la Scuola dell'infanzia di Cadro (comunicate il 16.01.2022, terminano il 19.01.2022), una sezione presso la Scuola dell'infanzia di Pregassona-Terzerina (comunicata il 16.01.2022, termina il 19.01.2022).

Case anziani - Diversi anche i nuovi positivi nelle case anziani: 24. Il virus è presente in 18 strutture, per un totale di 101 ospiti positivi. Un residente risulta deceduto per Covid, nove per altre cause.

Vaccinazione - Attualmente sono 623'679 le dosi totali di vaccino somministrate. Il 71,1% dei ticinesi è completamente vaccinato, il 34,5% ha ottenuto il richiamo (il dato schizza al 72,2% se si considerano solo gli over 65).



