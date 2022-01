Coronavirus e quarantene in Ticino, il Cantone fa il punto della situazione

Per visitare ospedali e case anziani dopo una positività varranno ancora i 10 giorni - Merlani chiarisce l'accorciamento a cinque giorni di isolamenti e quarantene deciso dal Consiglio federale. I positivi devono essere asintomatici da almeno 48 prima di uscire dall'isolamento, sottolinea. Ma attenzione: «Alla fine del quinto giorno non si entra in contatto con persone vulnerabili, non si va a una festa piena di gente senza mascherina. Bisogna essere cauti». E aggiunge: «Ospedali e case anziani sono state autorizzate da me a vietare l'accesso ai visitatori usciti dall'isolamento dopo cinque giorni». Si dovranno attendere i dieci giorni.