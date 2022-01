Anche a Lugano le feste sono finite

LUGANO - Il periodo natalizio è ufficialmente terminato. Anche a Lugano, dove oggi in Piazza della Riforma è in corso lo smontaggio dell'albero di Natale.

L'abete era stato portato in elicottero lo scorso 25 novembre. E dal 1. dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 ha illuminato i molti eventi natalizi proposti per le vie del centro cittadino, dal mercatino ai concerti e all'intrattenimento per i più piccoli.

Se nell'edizione precedente del dicembre 2020 il mercatino di Natale luganese aveva dovuto chiudere i battenti in anticipo a causa della situazione epidemiologica, quest'anno si è invece potuto svolgere come previsto. Gli eventi festivi sono comunque stati accompagnati dall'obbligo di mascherina all'aperto in tutto il centro. Per evitare assembramenti nella notte di San Silvestro, il 31 dicembre gli chalet gastronomici hanno inoltre anticipato la chiusura alle 19.