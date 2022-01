Lugano sbarca sulla CBS... in prime time

LUGANO - Lugano attraversa l'Atlantico e finisce su una delle principali emittenti a stelle e strisce. La CBS, infatti, trasmetterà questa sera il primo episodio della nuova stagione del reality "The Amazing Race" che vedrà come protagoniste anche la Città sul Ceresio e la diga della Verzasca.

Pluripremiata dagli Emmy Award e giunta addirittura alla sua 33esima stagione, questa serie mostra il viaggio intorno al mondo di undici squadre, che in ogni tappa dovranno completare una serie di sfide per proseguire e restare in corsa per il premio da un milione di dollari. Una di queste tappe, lo avrete capito, è stata tutta ticinese.

Le riprese, girate con il sostegno della Ticino Film Commission e la supervisione del location manager locale Vasco Pedrolini, porteranno quindi il Ticino nelle televisioni di 300 milioni (e rotti) di americani. «Siamo molto lieti che la Svizzera italiana verrà fatta conoscere meglio a milioni di spettatori in tutto il mondo», sottolinea Ticino Film Commission. «Siamo pure curiosi di scoprire le intriganti sfide che si sono svolte tra alcune vie storiche di Lugano e presso la diga della Verzasca». Oltre che in Ticino, una tappa dello show si svilupperà a Zurigo.

Gli episodi girati nel nostro cantone andranno in onda il 19 e il 26 gennaio alle 21.00 (le 3.00 del giorno dopo ora Svizzera). La trasmissione è però al momento disponibile solo negli Stati Uniti.