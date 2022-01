«Chiedono la vasectomia per avere rapporti non protetti»

LUGANO - Spirali, anelli, impianti. E soprattutto la pillola, del giorno dopo o di tutti i giorni. La contraccezione è ancora una "cosa da donne" nella maggioranza dei rapporti, in Ticino come altrove. Sono donne il 90 per cento delle persone che si rivolgono ai quattro Centri di salute sessuale (Css) dell'Eoc. «Gli uomini che chiedono informazioni per sé stessi sono una rarità, ma ci sono» spiega la coordinatrice Maria Chiara Pusterla. Si parla di circa 150 persone all'anno.

Le abitudini legate al sesso, si sa, cambiano lentamente. Di recente però qualcosa sembra muoversi: l'associazione Salute sessuale Svizzera ha osservato un aumento delle richieste di informazioni sui contraccettivi maschili negli ultimi due anni. E sempre più spesso le scelte contraccettive della coppia sono condivise anche dai "maschietti", spiega Pusterla. «C'è una maggior volontà di partecipare e condividere». Su 1500 consulenze offerte ogni anno dai Css ticinesi, circa 500 sono di coppia. Il Covid ha comportato un passo indietro, «verosimilmente a causa delle limitazioni alle visite nelle strutture sanitarie», ma il dato è tendenzialmente in aumento.

Resta il fatto che «nella pratica la maggior parte dei metodi contraccettivi più comuni a oggi sono pensati per le donne» prosegue Pusterla. Non mancano le soluzioni innovative "per lui", come metodi ormonali o termici, mutande riscaldanti e persino un fantasioso pulsante-interruttore da impiantare sottopelle: ma sono ancora in fase di studio o comunque «assai poco diffusi sul mercato» osserva l'esperta.

L'alternativa più radicale rimane la vasectomia. In Ticino si stima ne vengano praticate oltre un centinaio all'anno. I pazienti sono in genere uomini over-35 che «hanno una relazione stabile ma non vogliono avere figli» spiega Brunello Mazzola, andrologo della clinica Sant'Anna. «Ma capitano anche richieste da giovani che pensano alla vasectomia come a un contraccettivo per avere rapporti non protetti». Le cliniche in genere rifiutano l'operazione in questi casi perché «un simile passo deve essere il frutto di una pianificazione familiare condivisa ed è da considerarsi definitivo». C'è anche chi, prima di procedere, pensa bene di effettuare un deposito "cautelativo" presso la Banca del Seme cantonale: si tratta di 1-2 casi l'anno. E anche questo è un segno dei tempi.