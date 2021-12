Il Piano è una bella discarica

LOCARNO - Gomme d'auto, un divano, mobili, derrate alimentari. Sul piano di Magadino accanto alle bellezze della natura è possibile ammirare purtroppo anche non poche bruttezze di origine umana.

Se ne sono accorti i residenti, che durante le vacanze hanno avuto modo di passeggiare tra i campi in particolare in territorio di Gordola. «Ho sempre notato diversi rifiuti abbandonati, ma con le Feste sono aumentati» racconta un 48enne della zona, che la mattina è solito "battere" la campagna locarnese con il suo cane.

«La gente evidentemente trova più comodo scaricare i propri rifiuti all'aperto che portarli all'ecocentro» osserva il lettore. Armato di telefonino, ha scattato una serie di fotografie che ha inviato in redazione e al Municipio di Locarno. «Non possiamo permettere che il Piano diventi una discarica. Alcuni rifiuti sono lì da mesi, è ora che qualcuno intervenga».

Il problema non è nuovo per l'Associazione per un Piano a misura d'uomo (Apm). «Non si tratta di un fenomeno sistematico ma siamo a conoscenza sia di abbandoni occasionali che di depositi permanenti da anni e noti alle autorità locali» spiega il segretario Daniele Polli. «Un po' più di sorveglianza non farebbe male».

foto lettore