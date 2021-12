«Le regole sono cambiate in corsa, avremo ritardi»

Il capo della sezione militare Pedevilla calcola che circa 7mila persone nel weekend si sono annunciate nel weekend per la terza dose. «Si tratta di persone annunciatesi ancora con la modalità dei 6 mesi e non dei 4». Avere 100mila persone in più che potenzialmente possono chiedere il richiamo «rappresenta come detto una sfida e per questo apriremo di nuovo i maxi centri di Chiasso e Locarno».