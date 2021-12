In Ticino 667 nuovi positivi e cinque decessi nelle ultime 72 ore

BELLINZONA - Continua, per quanto riguarda i contagi, l'evoluzione epidemiologica difficile che ha contraddistinto questo mese di dicembre. E i numeri del weekend ticinese confermano questo andamento. L'Ufficio del medico cantonale questa mattina ha infatti comunicato «la cifra record» di 667 nuove infezioni nelle ultime 72 ore. Venerdì scorso ne erano state registrate 266, mentre giovedì era stato toccato il picco della scorsa settimana con 271 contagi in 24 ore (una quota che non si raggiungeva dal 6 gennaio). Nel precedente fine settimana le infezioni contabilizzate in 72 ore erano state 480.



Settanta pazienti in ospedale - Dopo il decesso registrato venerdì, anche oggi si segnalano cinque vittime da imputare al virus. Il computo totale dei decessi sale quindi a 1'035 Nelle strutture sanitarie ticinesi le persone ospedalizzate sono attualmente 104 (+9 rispetto a venerdì). Diciannove di loro si trovano in terapia intensiva (+3).



Il virus tra i banchi - Nel nostro cantone si contano poi undici nuove quarantene scolastiche, riferisce il Decs. I confinamenti in atto sono attualmente ventiquattro. Diciassette delle quali concernono allievi delle scuole elementari, cinque quelli delle scuole dell'infanzia, una quelli delle medie e della CSIA. In Ticino, lo ricordiamo, si contano complessivamente 416 sezioni di scuola dell'infanzia, 816 di scuola elementare, 624 di scuola media, 249 di scuola media superiore e 910 nelle scuole professionali cantonali.

Quasi il 70% dei ticinesi completamente vaccinato - I dati relativi alla campagna di vaccinazione, aggiornati a venerdì 17 dicembre, riportano che il 69.9% della popolazione - ovvero 245'462 persone - è ora completamente vaccinato (due dosi oppure persone guarite dal Covid-19 e vaccinate con una sola dose), mentre sono 554'006 le dosi finora somministrate.



