Aspiranti poliziotti, il test fisico diventerà un prerequisito per la candidatura

BELLINZONA - La forma fisica è importante per chi è chiamato o sarà chiamato ad assicurare la sicurezza nel nostro cantone. Ne è fermamente convinta la Polizia cantonale. E per questo ha deciso di cambiare la procedura di accesso alla Scuola di Polizia per quanto riguarda il test fisico. La prova sarà infatti da effettuare, iscrivendosi, ancor prima della candidatura effettiva alla Scuola, e non più durante la selezione.

Il test diventerà così un prerequisito per candidarsi alla Scuola e dovrà essere effettuato, a scelta, durante una delle diverse sessioni annuali organizzate dalla Polizia cantonale. Il superamento della prova, alla quale ci si potrà iscrivere per un costo di 80 franchi, permetterà di ottenere un certificato con validità di un anno dal giorno del test. Inoltre, sul certificato sarà indicata una nota relativa ai risultati ottenuti nel corso del test. Questa nota sarà ponderata al 20% con le altre valutazioni che verranno effettuate durante l’iter di selezione. Per l'iscrizione alla Scuola di Polizia 2023 sarà comunque ancora data la possibilità di effettuare il test nel corso della selezione, se il candidato lo desidera.

Le motivazioni alla base della scelta di porre come condizione alla candidatura l’ottenimento di un certificato che attesti un’adeguata condizione fisica sono molteplici, specificano nella nota odierna le forze dell'ordine. In particolare, «la Polizia cantonale ritiene che, dando la possibilità ai potenziali futuri candidati di effettuare il test fisico in diversi momenti dell’anno, si possa ridurre in modo significativo il rischio di escludere persone con potenziale, consentendo loro di pianificare al meglio la preparazione fisica». Inoltre, «l’ulteriore adeguamento della selezione attenua il rischio di perdere potenziali agenti che optano per soluzioni professionali diverse a fronte dei tempi di risposta dell’attuale iter di selezione, giudicati lunghi».

Le sessioni dei test fisici si terranno nelle seguenti date:

Gennaio: 15.01.2022, 22.01.2022 e 26.01.2022.

Febbraio: 05.02.2022 e 19.02.2022.

Marzo: 12.03.2022 e 26.03.2022.

Aprile: 02.04.2022 e 30.04.2022.

Maggio: 07.05.2022.