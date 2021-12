Asta "rampante" per aggiudicarsi la Ferrari

LUGANO - Un'asta incandescente, anzi... rampante. Come il cavallino della Ferrari 458 che dall'autorimessa del signor Stephan Akerboom, già domiciliato a Viganello e professionalmente attivo nella gestione patrimoniale, è finita oggi all'asta. Ma anche come il suo prezzo, che da 20 mila franchi (la base d'asta) è schizzato a oltre 160 mila franchi.

In realtà, l'asta si era chiusa proprio a 160 mila se non fosse stato per un ragazzo sui 20 anni che, con un colpo di scena, si è fatto avanti segnalando al battitore un rilancio non raccolto, il suo. E così è stata riaperta, seppur per poco. Il tempo sufficiente per permettere al giovanissimo (accompagnato dal padre) di fare l'ultima offerta: 164 mila franchi. Una cifra che è bastata per mettersi in tasca le chiavi del bolide di casa di Maranello.

Non poco, ma va detto che la supercar (che di listino viene proposta a circa 200 mila franchi) aveva davvero una manciata di chilometri: poco più di 6 mila. Insomma, praticamente nuova. Tra i presenti, molti erano giovanissimi e, forse, speravano di realizzare un sogno con cifre più abbordabili. Ma non è stato questo il caso.

Foto Tio/20Minuti/DavideGiordano