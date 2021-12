Una nuova stazione per un Ticino più "vicino"

ALTDORF (UR) - Nuova stazione ferroviaria per Altdorf: inaugurato oggi dopo quasi due anni di lavori, il nuovo punto intermodale renderà possibile ai treni Intercity di fermarsi nel capoluogo urano. In tal modo Bellinzona disterà 34 minuti di viaggio e Lugano 50 minuti.

«Altdorf ha ora una stazione di importanza nazionale», ha affermato il direttore dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT) Peter Füglistaler durante i festeggiamenti, avvenuti in forma ridotta per via della pandemia. Il consigliere di stato Urban Camenzind (PPD)h ha da parte sua sottolineato l'importanza della struttura per l'insediamento di imprese e per la disponibilità di pendolari.

Sul posto, in una giornata plumbea, era presente anche il presidente della direzione delle FFS, Vincent Ducrot.