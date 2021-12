Malcantone: mezzi pubblici gratis per lo shopping natalizio

LUGANO - In vista delle aperture domenicali previste per lo shopping natalizio anche quest'anno i Comuni del Malcantone (e Gravesano) hanno deciso di sostenere l'iniziativa "shopping senz'auto", rendendo gratuiti i trasporti pubblici.

Accodandosi all'iniziativa della Città di Lugano (che renderà gratis le zone Arcobaleno 100, 110, 112, 113 e 121), l'iniziativa malcantonese estenderà la gratuità alle zone 111, 130 e 131.

«Questo permetterà agli abitanti del Malcantone di raggiungere comodamente e gratuitamente la Città con i mezzi pubblici nei giorni di apertura festiva dei negozi della Città di Lugano e quelli nel comprensorio che saranno aperti», si legge in un comunicato congiunto dei Comuni, che auspicano «che la popolazione approfitti dei mezzi di trasporto pubblici gratuiti nei giorni indicati per fare i propri acquisti o semplicemente per spostarsi nel comprensorio, riducendo così il traffico nei comuni di transito, evitando code e lunghe attese per i posteggi nei pressi di negozi e centri commerciali, dando così un contributo a ridurre l’inquinamento nella regione, riscoprendo un modo diverso di muoversi singolarmente e in famiglia, dando un valido contributo all’ecologia locale. Potrà essere anche un’opportunità per venire a scoprire dalla città i negozi e artigianato del Malcantone e del resto del Luganese».

I giorni di apertura domenicale, lo ricordiamo, sono il 12 e 19 dicembre 2021.