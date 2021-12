«Utilizzate la vostra auto soltanto in caso di necessità»

BELLINZONA - L'allerta neve di livello 3 scatta domani, 8 dicembre, alle 6. E resterà in vigore almeno fino alle 18. Come fa sapere MeteoSvizzera, sono previste precipitazioni nevose fino a duecento metri d'altitudine. Alle quote più basse si parla di un accumulo di cinque-dieci centimetri.

Una situazione che potrebbe portare al caos sulle strade. La polizia cantonale invita pertanto gli automobilisti a circolare con l'equipaggiamento invernale, nonché a verificare le condizioni stradali prima di mettersi in viaggio.

«Sono prevedibili disagi dati dalle precipitazioni sino a basse quote, che potrebbero ulteriormente venire aggravati dalla presenza di veicoli non equipaggiati o dalla forte densità di traffico, che renderebbe difficoltoso lo sgombero della neve» si legge nella nota della polizia. «Se le condizioni lo dovessero richiedere, saranno istituiti dei blocchi del traffico per la verifica dell'equipaggiamento, già a partire dal confine e sui tratti con forte pendenza. Il traffico pesante sarà fermato nelle apposite aree di sosta e alla dogana. È pertanto consigliato l'utilizzo del veicolo solo in caso di necessità».

Tutte le informazioni sul traffico e sulla condizione delle strade si trova sulla pagina Twitter della polizia cantonale, sul sito del TCS o al numero telefonico 163 di Viasuisse. Il numero 117 è invece riservato esclusivamente alle emergenze, come ricordano le autorità.