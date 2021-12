Ghiaccio e igloo in Piazza Grande

LOCARNO - La Piazza Grande di Locarno... si è trasformata in un villaggio incantato. Dopo la pausa forzata dello scorso inverno, a partire da oggi 2 dicembre e fino al prossimo 9 gennaio torna Locarno on Ice.

«Siamo nati come antidepressivo sociale e siamo molto contenti di poter tornare a fare ciò per cui siamo nati: essere uno spazi d'aggregazione internazionale» hanno spiegato oggi gli organizzatori, nell'ambito di un incontro con la stampa per presentare l'appuntamento 2021.

Un appuntamento che quest'anno è condizionato anche dalle misure sanitarie. Il villaggio sarà infatti accessibile unicamente per chi è in possesso di un certificato Covid valido (vale solo per gli over 16). La pista di ghiaccio sarà invece aperta a tutti, in quanto considerata struttura sportiva.

Il programma degli eventi con attività per bambini, musica dal vivo e incontri tematici è in costante evoluzione, anche sulla base della situazione pandemica. Tutte le informazioni aggiornate sono disponibili su www.locarno-on-ice.ch.