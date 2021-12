Si apre la stagione invernale del San Salvatore

PARADISO - Il ponte della funicolare del San Salvatore è stato risanato e rimesso al suo posto. Ora l'impianto di risalita è pronto per ripartire: la stagione invernale inizierà sabato 4 dicembre.

La prima apertura invernale risale al 2019. Mentre lo scorso anno c'era stata una pausa forzata per via della pandemia. «In ottica futura, la destagionalizzazione della destinazione apre nuovi scenari e siamo fiduciosi di poter continuare a essere un'esclusiva offerta in un periodo più tranquillo dal profilo delle opportunità turistiche presenti sul territorio» afferma il direttore Felice Pellegrini, citato in una nota.

Oltre alla funicolare, anche i fornelli del Ristorante Vetta funzioneranno a pieno regime.