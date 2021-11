Vaccinazione booster, più appuntamenti per gli over 65

BELLINZONA - Nuove raccomandazioni da Berna. E più appuntamenti disponibili per gli over 65. Lo annuncia oggi il Cantone. Per permettere a questa categoria di accedere prioritariamente alla dose di richiamo, il cosiddetto booster, e in vista della prossima apertura alle altre categorie di persone, il Dss annuncia la messa a disposizione di un quantitativo supplementare di appuntamenti nei centri cantonali, ai quali si affiancano una parte di farmacie e di studi medici.

Secondo le ultime linee guida dell'Ufficio federale della salute pubblica e della Commissione federale per le vaccinazioni, a breve la possibilità di accedere alla dose di richiamo sarà infatti estesa a tutte le persone a partire dai 16 anni. È quindi «determinante che le persone di 65 anni o più che desiderano ricevere il richiamo non attendano oltre e si annuncino», sottolinea il Cantone.

Per continuare a garantire la priorità di accesso agli over 65, le autorità cantonali raccomandano a questa fascia di popolazione di effettuare subito la prenotazione attraverso la piattaforma online (www.ti.ch/vaccinazione) oppure contattando il numero verde 0800 128 128. Per ricevere la dose di richiamo in una farmacia (per ora per le persone tra 65 e 74 anni) o in uno studio medico è necessario contattare direttamente queste strutture.

Attualmente sono oltre 13 mila le vaccinazioni «booster» già effettuate. Altri 28 mila appuntamenti sono già stati presi, mentre saranno oltre 25 mila gli appuntamenti che potranno essere fissati progressivamente nel mese di dicembre nei centri di vaccinazione.