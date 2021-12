Tra test PCR e quarantene: quanto è complicato viaggiare

LUGANO - Viaggiare è diventato complicato. Molto complicato. E con la comparsa e la diffusione della nuova variante Omicron, più paesi sono corsi ai ripari. La Svizzera ha per esempio introdotto un obbligo di test negativo e di quarantena per chi proviene da determinate destinazioni. Un obbligo che vale - nel caso del nostro paese - per tutti, anche vaccinati e guariti. E che non ha mancato di mettere in difficoltà cittadini svizzeri che attualmente si trovano in vacanza proprio in uno dei paesi considerati a rischio: da un giorno all'altro sono stati costretti a prenotare un test Covid per il rientro e a organizzarsi per la successiva quarantena.

Natale a Dubai e alle Maldive - In tutto questo, si stanno approssimando le vacanze di Natale. E se in molti restano in Svizzera, scegliendo le località sciistiche, altri hanno voglia di destinazioni più lontane. Al momento, le più gettonate dai ticinesi sono Dubai e le Maldive, come ci dice Davide Nettuno, portavoce di Hotelplan. Destinazioni, queste, che non richiedono una quarantena, né all'andata né al ritorno. Per ora. Infatti per ogni viaggio è fondamentale «informarsi, informarsi e informarsi» come sottolinea Nettuno. I requisiti d'ingresso possono cambiare da un giorno all'altro, sia nella destinazione scelta sia in Svizzera per il rientro. «Lo abbiamo visto ora: in pochi giorni svariate destinazioni sono finite sulla lista elvetica dei paesi con obbligo di quarantena».

Conta anche lo scalo - Prima di partire è quindi importante «procedere passo per passo» per soddisfare tutte le disposizioni in vigore. Si va dai moduli da compilare ai test PCR da effettuare entro tot ore dall'ingresso nel paese di destinazione. E se si sceglie un volo con scalo, va anche verificato quali siano le condizioni sanitarie per il transito in un determinato paese. Come detto, sia per l'andata sia per il ritorno.

Le agenzie di viaggio ricoprono attualmente un ruolo importante nell'informazione al cliente. «Il nostro lavoro è focalizzato proprio su questo aspetto, mai come ora siamo impegnati a fornire al cliente informazioni dettagliate sulle disposizioni in vigore» ci dice ancora Nettuno. «Quando si rivolgono a noi, i clienti sono consapevoli di dover fare i conti con delle limitazioni. Ma non sempre le informazioni in loro possesso sono le più recenti».

Per la Svizzera: modulo e certificato Covid (o test negativo) Attualmente (informazione aggiornata al 1. dicembre 2021), per chi arriva in Svizzera da un paese non considerato a rischio valgono disposizioni diverse per vaccinati e guariti, e persone non vaccinate. Vaccinati e guariti devono compilare il modulo di entrata e presentare il certificato Covid. I non vaccinati devono invece compilare il modulo di entrata, presentare un test negativo e ripetere il test 4-7 giorni dopo l'entrata. Le disposizioni per l'ingresso in Svizzera non valgono per coloro che provengono da una regione di confine. Le regioni di confine sono le seguenti:

In Germania: Baden-Württemberg, Baviera

In Francia: Grande Est, Borgogna/Franca Contea, Alvernia/Rodano-Alpi

In Italia: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino/Alto Adige

In Austria: Tirolo, Vorarlberg

Principato del Liechtenstein

UFSP A causa della diffusione della variante Omicron, la Confederazione ha inasprito i requisiti d'ingresso per i viaggiatori provenienti da 23 paesi (anche per i residenti in Svizzera che rientrano da questi). Si tratta di Angola, Australia, Belgio, Botswana, Canada, Danimarca, Egitto, Eswatini, Giappone, Hong Kong, Israele, Lesotho, Malawi, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe (elenco valido dal 30 novembre 2021). In questo caso le disposizioni valgono per tutti, vaccinati e non: presentare un test negativo, compilare il modulo di entrata e mettersi in quarantena per dieci giorni; all'entrata in Svizzera, l'arrivo va notificato all'autorità cantonale; occorre inoltre eseguire un test Covid 4-7 giorni dopo l'entrata in Svizzera e notificare il risultato all'autorità cantonale. Le disposizioni aggiornate si trovano sul questa pagina dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)