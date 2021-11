Alle medie mancano professori di francese

BELLINZONA - Come ogni anno in questo periodo il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) e il Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della SUPSI hanno fatto il punto della situazione sulle «necessità» del mondo scolastico, lanciando nel contempo l'offerta formativa per i docenti di domani.

E se l'anno scorso vi era una «drammatica» mancanza di docenti di tedesco e matematica alle scuole medie - compensata dalla creazione di due percorsi di studio (Master) ad hoc - quest'anno vi è una penuria «non così grave» di docenti di francese. «L'anno scorso - ha ricordato il direttore del DECS Manuele Bertoli in conferenza stampa - avevamo fatto un appello per il tedesco e la matematica, che era andato a buon fine. Oggi abbiamo qualche criticità per il francese, ma stiamo lavorando.Ogni anno adottiamo la nostra offerta formativa alle necessità del mondo scolastico e alle modalità didattiche che si evolvono».

Una collaborazione, quella tra il DECS e il DFA relativa all'offerta formativa per i docenti, che sta dando ottimi frutti, come ricordato dal direttore del Dipartimento formazione apprendimento Alberto Piatti. «L'anno scorso abbiamo introdotto varie novità che rispondevano ai bisogni effettivi della scuola ticinese». E i risultati si sono visti: «Abbiamo 25 studenti in formazione per il tedesco e 40 per la matematica», precisa Piatti ricordando che tutti loro possono «già lavorare», andando in questo modo a riempire quella mancanza di docenti.

Un altro Master proposto lo scorso anno, che ha risposto alla necessità di formare figure professionali dedicate all’educazione di allievi con bisogni educativi speciali (BES), è quello di Pedagogia specializzata e didattica inclusiva. «Anche qui abbiamo un alto fabbisogno di docenti», precisa Piatti, esprimendo soddisfazione per le 23 matricole che si sono iscritte.

Ottocento futuri docenti - Ottocento delle circa 1'500 matricole che la Supsi accoglie annualmente seguono una formazione in ambito scolastico. «Sono numeri importanti», ricorda il Direttore Franco Gervasoni. «Gli insegnanti hanno un ruolo fondamentale nello sviluppo della società. Un ruolo che assunto ancora maggior importanza durante la pandemia».