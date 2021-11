All'Usi 131 diplomi alla Facoltà di comunicazione

LUGANO - Si è svolta oggi nell’Aula Magna del Campus Ovest Lugano, la cerimonia di laurea autunnale della Facoltà di comunicazione, cultura e società dell’USI, nella quale sono stati proclamati i nomi di 131 diplomati di quindici nazionalità diverse.

Dopo il saluto del Rettore Boas Erez e il discorso introduttivo del Decano della Facoltà Luca M. Visconti, i primi a ricevere il loro diploma sono stati i 6 studenti di Dottorato. In seguito alle 71 neolaureate e neolaureati sono stati consegnati i diplomi di Master e anche alcuni riconoscimenti.

Il Premio Alma Bacciarini per la miglior laurea di Master in Lingua, letteratura e civiltà italiana se l'è aggiudicato Costanza Lucchini (media 9.88). Il Premio ABB per la miglior laurea di Master in Scienze della Comunicazione è stato invece consegnato a Stella Chissotti, neolaureata al Master in Marketing and Trasformative Economy (media 9.76). Per la prima volta è stato assegnato anche il Premio ACSI - Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana - che è andato a Katharina Dölp (Master in Marketing and Transformative Economy), per la tesi intitolata “Food and Gender” in riconoscimento degli elevati standard scientifici del lavoro e della sua rilevanza, per consumatrici e consumatori, nel migliorare la comprensione di come le barriere di genere ne influenzino le aspettative alimentari.

La cerimonia è proseguita con la proclamazione dei 54 diplomi di Bachelor e la consegna di altri due premi: il Premio Alma Bacciarini per la miglior laurea di Bachelor in Lingua, letteratura e civiltà italiana a Martina Tamburrini (media 9.43); e il Premio ABB alla miglior laurea di Bachelor a Malina Andreea Palamariu (media 9.39).

Di seguito l'elenco completo delle neo-laureate e neo-laureati: