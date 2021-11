«Siamo pronti a vaccinare tutto il personale con la dose di richiamo, ma dal Cantone tutto tace...»

SORENGO - «Siamo pronti a vaccinare con la dose di richiamo tutto il nostro personale sanitario, ma da Bellinzona - è il messaggio che filtra dalle Cliniche Sant’Anna e Ars Medica - non hanno ancora detto quando sarà disponibile». Sono tanti i segnali che giungono a proposito di una certa difficoltà del Cantone nel soddisfare l’alta richiesta di “booster”, l’ulteriore dose di vaccino che per il momento è a disposizione soltanto delle persone con più di 65 anni.

La lettera ai medici - Non da ultimo potrebbe essere letta come un “prendere tempo” la lettera inviata una settimana fa dall’Ufficio del Medico cantonale ai tutti i medici con la precisazione che «la vaccinazione di richiamo non è attualmente autorizzata né raccomandata per i seguenti gruppi di persone: popolazione con meno di 65 anni; personale sanitario e di assistenza a contatto con persone particolarmente a rischio anche se ormai vaccinato da oltre 10 mesi; persone gravemente immunodeficienti che hanno ricevuto 3 dosi di vaccino a mRNA...». Così parlò Merlani.

«Siamo pronti» - Un segnale di questo disorientamento arriva dalle cliniche Ars Medica e Sant’Anna dove non aspettano che il via libera dal Dipartimento della sanità e socialità (DSS) per avere, «quanto prima», ci precisano da Sorengo, questa dose di richiamo che il Cantone oggi non raccomanda, ma domani chissà…

Tampone obbligatorio per i degenti - In attesa di novità da Bellinzona, le cliniche di Swiss Medical Network si sono attivate per aumentare da subito le misure di protezione nelle due strutture a favore di pazienti e collaboratori. Dal 29 novembre scatterà infatti l’obbligo del tampone per tutti i pazienti degenti.