Spunta una nuova università fantasma

CHIASSO - Continua la saga delle università non autorizzate che scelgono il Ticino come "trampolino" sulla vicina Italia. Dopo il caso sollevato da tio.ch/20minuti nel 2015 e le inchieste condotte dal Ministero Pubblico, a distanza di tempo i furbetti delle lauree ci riprovano.

Ipus, Issea, Ludes, Euraka, Unipolsi. Alla lunga e fantasiosa serie di istituti bacchettati negli anni dal Decs e dalla magistratura, ora si aggiunge un sedicente ateneo di Chiasso che sul web propone corsi di economia, management, ingegneria civile, persino giurisprudenza e fisioterapia "olistica".

Si chiama Uniswiss, e si presenta come una «libera università autonoma e internazionale di nuova costituzione, fondata nel 2016 da imprenditori italiani». Il sedicente ateneo vanta un «rapporto privilegiato con il mondo del lavoro» e rapporti con «aziende, istituzioni pubbliche e private, multinazionali».

Agli studenti vengono ventilate «concrete opportunità d'ingresso nel mondo del lavoro» in Svizzera, secondo uno schema già utilizzato in passato da altri istituti: sfruttare l'appeal del Ticino per tanti giovani d'oltre confine, in cerca di uno sbocco professionale. Peccato che Uniswiss non abbia nemmeno un vero indirizzo nella città di frontiera. La sede indicata è genericamente Chiasso, con il codice postale 6830. Il numero di telefono - una linea "verde" - è raggiungibile solo dall'Italia.

Da noi contattato, il Decs conferma di essere al corrente del caso. La sedicente università non è provvista di autorizzazione cantonale, e sono stati avviati degli accertamenti su eventuali abusi dei termini protetti - «università», «ateneo», «facoltà», «laurea» - ampiamente sbandierati sul sito dell'istituto.